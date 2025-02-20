«Невозможно выступать»: 80-летний Юрий Антонов пережил три операции из-за боли в ногах

Певец Юрий Антонов признался, что пережил три операции из-за боли в ногах

Народный артист России Юрий Антонов признался в беседе с mk.ru, что до сих пор страдает из-за боли в ногах.

Более пяти лет назад Антонов получил травму ноги, после чего какое-то время ходил с тростью. Композитор проходил реабилитации в Европе, в Арабских Эмиратах и в Китае в надежде избавиться от болей, но значительных улучшений не происходило.

В новом интервью Антонов сообщил, что пережил уже три операции на ноге. Он старается поддерживать свое состояние здоровья ежедневной зарядкой.

«Сейчас все так тянется понемножку: боль то есть, то полегче. Туда-сюда, сюда-туда». Еще и от погоды зависит», — поделился композитор.

19 февраля Юрий Антонов отпраздновал свой 80-летний юбилей. Он признался, что не стал устраивать большой концерт в честь праздника, поскольку это «чересчур большая нагрузка».

«Было бы мне лет пятьдесят, то еще бы разговор шел о концертах. А сейчас это уже невозможно сделать», — заявил певец.

Антонов также поделился, что планировал провести концерт весной 2025 года, но не успел подготовиться. Артист не исключил, что все же выйдет на сцену осенью.

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