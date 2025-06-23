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Юный тюменец сжег паспорт на камеру

В Тюмени юноша сжег паспорт на камеру

В Тюмени молодой человек сжег паспорт и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

Инцидент произошел в Заречном микрорайоне. На кадрах с места происшествия видно, как юноша с помощью зажигалки поджигает удостоверение личности. После этого он, держа документ, показывает, как тот горит.

Чей это паспорт, неизвестно. Причины, по которым молодой человек решил его сжечь, также не уточняются.

До этого в Петербурге девушку, сжегшую свой паспорт, отправили в СИЗО до 15 августа. До этого в мессенджерах распространилось видео, на котором она умышленно сжигает свой паспорт. На этих кадрах россиянка нецензурно выражается, а также говорит: «Выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

Ранее в Калужской области задержали мужчину за сожжение недействительного паспорта.

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