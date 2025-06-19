Сжегшую свой паспорт россиянку отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге девушку, которая на камеру сожгла свой российский паспорт, отправили в СИЗО до 15 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ст. 329 УК РФ.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Мароти», — сказано в сообщении.

Как уточняется, девушка возражала, просила иную меру пресечения.

16 июня сообщалось, что девушку задержали. В мессенджерах распространилось видео, на котором неизвестная умышленно сжигает свой паспорт. Полицейские установили, что в кадре присутствовала 24-летняя петербурженка. Личность девушки и ее знакомого, который стал очевидцем произошедшего, быстро установили. Героиню ролика вскоре доставили в полицейский участок. На соответствующих кадрах россиянка демонстративно сжигает паспорт. При этом попутно она нецензурно выражается, а также говорит «выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

Ранее жителя Калужской области задержали за сожжение недействительного паспорта.