Женщина с ребенком на руках ввязалась в массовую драку в Новосибирске

Ребенок пострадал во время массовой драки взрослых в Новосибирске. Об этом стало известно НГС.

Потасовка произошла накануне вечером на улице Станиславского. Около 20:00 между взрослыми, отдыхавшими во дворе, возник конфликт. По словам очевидца, причиной ссоры могло стать недовольство родителей младенца тем, что находившийся поблизости мужчина закурил сигарету.

На курильщика набросились сразу несколько человек и принялись его избивать, а затем женщина, которая в этот момент держала ребенка на руках, ударила одного из мужчин ногой по спине. Как сообщается, малыш тоже пострадал во время драки.

В ГУ МВД Новосибирской области заявили, что по факту произошедшего в полицию заявлений не поступало.

В начале июня сотрудница ПВЗ в Петербурге подралась с покупательницей, пришедшей за пару минут до закрытия. Узнав, что женщина собирается примерять вещи, сотрудница пункта попросила ее прийти завтра, но клиентка была непреклонна. Женщины повздорили и подрались. В результате у петербуженки, забиравшей заказ, диагностировали закрытое частичное повреждение капсульно-связочного аппарата пальца левой кисти, а у ее оппонентки остались синяки и ссадины на лице.

Ранее родители устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео.