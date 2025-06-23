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Трансляция, на которой собакам вырывают зубы, чтобы «отогнать злых духов», разозлила людей

SCMP: соцсети в Китае разозлила трансляция, на которой собакам вырывают зубы
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K64End/Shutterstock/FOTODOM/Douyin

Трансляция, на которой собакам в Китае вырывают зубы, чтобы «отогнать злых духов», разозлила людей, пишет South China Morning Post.

В Китае разразился скандал после того, как в интернете появились видеотрансляция, на которой онлайн-продавец вырывает зубы у живых черных собак без анестезии, а потом продает их людям. По словам авторов видео, такие «амулеты» якобы отгоняют злых духов.

Инцидент получил широкое освещение после того, как пользовательница по имени Мэн из провинции Цзянсу сообщила о трансляции, в которой животным насильно открывали пасти и вырывали зубы грубыми инструментами. Сначала она подумала, что это какие-то игрушки, но затем поняла, что действия происходят с настоящими собаками.

«Каждый раз, когда кто-то заказывал товар, продавец сразу же начинал вырывать зуб», — рассказала Мэн, добавив, что после комментария в чате, где она спрашивала, что происходит, продавец заблокировал её.

Один из торговцев, назвавшийся Ли, объяснил, что зубы старых собак стоят дороже, поскольку считается, что они обладают более сильной «защитной силой от несчастий».

В местных соцсетях развернулась бурная дискуссия на этот счет. Многие пользователи осудили жестокое обращение с животными и призвали к более строгому регулированию онлайн-продаж и трансляций такого рода.

Ранее пара сыграла свадьбу в приюте для собак и растрогала соцсети.

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