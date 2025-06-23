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Россиянам рассказали, почему опасно не лечить больные зубы

Врач Серегина: невылеченные зубы могут привести к инфекционным заболеваниям
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Shutterstock

Многие пациенты до последнего откладывают визит к стоматологу, а некоторые надеются, что все пройдет само. Однако если не лечить больной зуб, может начаться воспаление, заболевание может перейти в хроническую стадию и даже привести к проблемам с сердцем и гаймориту. Об этом в беседе с РИАМО сообщила стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. По ее словам, кариес — самая распространенная проблема, на которую люди слишком поздно обращают внимание.

К слову, как отмечал стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев в беседе с газетой «Известия», скудное питание без витаминов и полезных минералов может привести к кариесу или воспалениям ротовой полости.

«Пациент пропускает самую первую стадию в виде пятна, и кариес переходит уже в поверхностный слой эмали, вызывая повышенную чувствительность. Затем он захватывает внутренний слой зуба (дентин), из-за чего начинает формироваться полость уже внутри зуба», — рассказала Серегина.

Если проигнорировать и эту проблему, следующий этап — пульпит (воспаление нервно-сосудистого пучка). Затем инфекция может распространиться на корень и костную ткань вокруг него, что чревато потерей зуба, добавила специалист.

Главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова до этого объяснила, как распознать скрытый кариес.

Тревожными сигналами, по ее словам, являются чувствительность к холодному, горячему, сладкому, дискомфорт при жевании, а также тусклые пятна на эмали.

Ранее врач объяснил, чем опасно длительное отсутствие пломбы в зубе.

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