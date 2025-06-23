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Экономист заявил о сумасшедшей борьбе за российских айтишников

Экономист Бадалов: во всем мире идет сумасшедшая борьба за российских айтишников
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Для продвижения отечественных товаров необходимо разрабатывать новые продукты, внедрять современные технологии и повышать конкурентоспособность. Это возможно только при наличии квалифицированных кадров, в первую очередь — в IT-сфере, за которых ведется «сумасшедшая борьба» во всем мире, заявил в эфире Общественной Службы Новостей экономист, инвестор Ибрагим Бадалов.

Так эксперт прокомментировал разрабатываемый депутатами законопроект о правовом и государственном определении бренда «Сделано в России». Этот документ, среди прочего, должен установить единую стратегию продвижения отечественных товаров. Речь идет о долгом и затратном процессе, в ходе которого нужно активно разрабатывать новые продукты, пояснил эксперт.

«Мы к этому идем, но видим, как наших айтишников переманивают конкуренты для дальнейших разработок», — добавил он. — Процесс разработки нового продукта требует компетентных, квалифицированных кадров, за которые сейчас идет «сумасшедшая борьба».

В сложившихся условиях выигрывают те, кто обладает наиболее высоким бюджетом для привлечения квалифицированных кадров, отметил экономист. Специалисты стремятся устраиваться в компании тех стран, где им предлагают выгодные условия, заключил он.

Напомним, о разработке законопроекта на полях ПЭМФ сообщил замруководителя партии «Единая Россия» Сергей Морозов. По его словам, этот документ призван дать четкое правовое определение российским бренду «Сделано в России», отраслевым брендам и отечественным товарам, а также установить единую стратегию их продвижения, а также обеспечить кооперацию с региональными брендами.

Ранее были названы вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников.

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