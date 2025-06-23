«Единая Россия» начала разработку законопроекта о бренде «Сделано в России»

«Единая Россия» готовит законопроект о правовом и государственном определении бренда «Сделано в России». Об этом сообщил замруководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Он уточнил, что законопроект призван дать четкое правовое определение российским бренду «Сделано в России», отраслевым брендам и отечественным товарам, а также установить единую стратегию их продвижения.

Кроме того, он должен обеспечить кооперацию с региональными брендами.

«Экспертное обсуждение законопроекта стартует 23 июня. Реализовывать проект планируется в рамках уже работающего проекта «Сделано в России – Выбирай Свое!» и совместного проекта с фондом «Росконгресс» «Выбирай Российское!» — сказал Морозов.

Советник президента Антон Кобяков прокомментировал успех кампании по продвижению отечественных товаров на ПМЭФ-2025.

«Должен отметить, что партия «Единая Россия» и «Росконгресс» подписали соглашение о продвижении как в России, так и в мире проекта, которого вы видели здесь наглядные материалы «Выбирай российское», — сказал он.

Отмечается, что проект направлен на поддержку отечественных производителей и повышение узнаваемости российских товаров внутри страны и за рубежом.