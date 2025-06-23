На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» начала разработку законопроекта о бренде «Сделано в России»

Бренд «Сделано в России» получит правовое определение
close
Арина Антонова/Фотобанк «Росконгресс»

«Единая Россия» готовит законопроект о правовом и государственном определении бренда «Сделано в России». Об этом сообщил замруководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Он уточнил, что законопроект призван дать четкое правовое определение российским бренду «Сделано в России», отраслевым брендам и отечественным товарам, а также установить единую стратегию их продвижения.

Кроме того, он должен обеспечить кооперацию с региональными брендами.

«Экспертное обсуждение законопроекта стартует 23 июня. Реализовывать проект планируется в рамках уже работающего проекта «Сделано в России – Выбирай Свое!» и совместного проекта с фондом «Росконгресс» «Выбирай Российское!» — сказал Морозов.

Советник президента Антон Кобяков прокомментировал успех кампании по продвижению отечественных товаров на ПМЭФ-2025.

«Должен отметить, что партия «Единая Россия» и «Росконгресс» подписали соглашение о продвижении как в России, так и в мире проекта, которого вы видели здесь наглядные материалы «Выбирай российское», — сказал он.

Отмечается, что проект направлен на поддержку отечественных производителей и повышение узнаваемости российских товаров внутри страны и за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами