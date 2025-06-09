Названы вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников

Superjob назвал вузы с самой высокой зарплатой выпускников, работающих в IT

Первое место рейтинга вузов с самыми высокими зарплатами выпускников айтишников осталось у Московского физико-технического института (МФТИ; средняя зарплата увеличилась за год на 40 тыс. рублей и составила 290 тыс. рублей), на втором месте оказался Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (+ 30 тыс. рублей, до 330 тыс. рублей). Список составил сервис поиска работы Superjob, передает РБК.

Третье место в рейтинге заняли три вуза: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики. У выпускников этих учебных заведений зарплата за год увеличилась на 30 тыс. рублей, а в среднем составила 280 тыс. рублей.

Четвертое место, как и в 2024 году, занял Санкт-Петербургский государственный университет с зарплатой в 270 тыс. рублей, а пятое — Университет Иннополис с зарплатой в 250 тыс. рублей.

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