Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

TI: иностранцы в Израиле смогут уехать на репатриационных рейсах для израильтян

Израиль с 23 июня разрешит иностранным гражданам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства, покинуть израильскую территорию на так называемых репатриационных рейсах. Об этом объявила министр транспорта Мири Регев, передает The Times of Israel.

Репатриационные рейсы осуществляются с 18 июня, чтобы вернуть в Израиль более 100 тысяч израильтян из-за рубежа. Самолеты израильских авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы только в дневное время из-за угрозы обстрела. Лайнеры прибывают в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, высаживают пассажиров и сразу улетают.

По данным газеты, до 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом. Ожидается, что в понедельник авиакомпании осуществят 24 репатриационных рейса, а для каждого вылетающего самолета будет действовать ограничение в 50 пассажиров. Приоритет при вылете отдадут случаям, связанным со спасением жизни, оказанием гуманитарной помощи и обеспечением национальной безопасности.

Регев отметила, что пассажиры, купившие билет в одну сторону, чтобы покинуть Израиль, смогут приобрести билет для возвращения на израильскую территорию только на дату, которая отстает от даты вылета как минимум на 30 дней.

Ранее в Кремле сообщили, что находящиеся в Иране граждане РФ могут эвакуироваться через Азербайджан.