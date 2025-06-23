«Анапа и Мариуполь»: названы самые бюджетные и дорогие курорты России

В этом году самым дорогим морским курортом России остается Сочи – здесь одни сутки в отеле обойдутся путешественникам в десятки тысяч рублей. Значительно дешевле можно отдохнуть в Анапе или на побережье Азовского моря, рассказал360.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Интересно, что в текущем году среди российских туристов отмечают рост интереса к сонному туризму – как сообщила газете «Известия» гендиректор АНО «Центр развития креативного туризма» Юлия Рыбакова, у жителей есть запрос на релакс и расслабление на фоне перегрузок. Так, например, в горах в Сочи разработали специальную категорию номеров «Здоровый сон» с расширенным меню подушек, бесшумными увлажнителями и очистителями воздуха. Аналогичные предложения есть в отелях Москвы, Петербурга и других городов.

Что касается цен на курортный отдых, то Сочи пока остается наиболее дорогим направлением в России, отметил Мкртчян. Он также прокомментировал сообщения о том, что здесь стоимость лежаков составляет 11-15 тыс. рублей – по его словам, на такие цены решился один конкретный отель. Он сам по себе недешевый – один номер на двоих с завтраком стоит там 60 тыс. рублей. Для гостей отеля лежаки бесплатные, а для посторонних ввели такой высокий ценник – как пояснил специалист, это сделано, чтобы «не заходили люди с улицы».

Самый бюджетный курорт на берегу Черного моря – это Анапа, где можно снять в 3 км от пляжа флигель без удобств за 15 тыс. рублей в месяц.

«Кому нужно подешевле, но чистое море, пожалуйста — есть Азовское. Оно абсолютно чистое, никакой катастрофы там не было», — подчеркнул Мкртчян.

По его словам, отдых в Краснодарском крае, где располагаются Приморск-Ахтарск, Темрюк, Ейск и Должанка, в целом дороже, чем отдых на противоположной стороне – там, где находятся Седов, Бердянск, Мариуполь, Кирилловка, Геническ, Арабатская Стрелка. На этих направлениях можно значительно сэкономить – цены там примерно на 30% ниже Краснодарского края.

В целом в этом сезоне стоимость отдыха повысилась на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что наблюдается нехватка четырех- и пятизвездочных отелей, заключил Мкртчян.

До этого директор расположенной на берегу моря виллы «Лагуна» Александр Долгих заявил, что со стартом курортного сезона туристы начали активно бронировать отдых на берегу Азовского моря на июнь и июль. Вслед за ростом спроса, по его словам, начали повышаться и цены – стоимость номера полулюкс в местных гостиницах повысилась с 600 до 1100 рублей.

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