Назван способ очистить сковороду из нержавеющей стали

Пищевая сода и уксус помогут вернуть сковородам из нержавеющей стали первоначальный вид. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, смесь из соды и воды поможет избавиться от въевшихся загрязнений. Ее нужно нанести на проблемные участки и оставить на 10-15 минут. Стойкие пятна можно убрать, если прокипятить в сковороде раствор из трех-четырех столовых ложек соды на литр воды.

«Радужные разводы от перегрева и белесый налет от жесткой воды легко удаляются белым уксусом. Просто протрите поверхность смоченной в уксусе губкой или прокипятите уксусный раствор (1:1 с водой), затем смойте обычным способом», — добавили в сообщении.

При этом специалисты призвали избегать металлических скребков и агрессивной химии для очищения посуды.

До этого сообщалось, что смесь из цедры лимона, соли и пищевой соды поможет очистить плиту, холодильник и другие предметы от жира и грязи без покупных средств. Лимонная цедра выступит в качестве натурального источника кислот, которые помогут справиться с жиром и бактериями, соль — в качестве мягкого скраба от старых пятен и загрязнений. Сода сможет нейтрализовать запахи и усилить очищающее действие остальных компонентов.

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