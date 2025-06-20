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Москвичей предупредили об обвале холода в одну из грядущих ночей

Синоптик Тишковец: температура в столице в одну из ночей опустится до +2°С
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителей столицы ждет обвал холода: температура в одну из предстоящих ночей опустится до отметки в +2°С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта погоды, в ночь на воскресенье, 22 июня, в Москве прогнозируется +7°С...+9°С. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в +15°С.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник, 23 июня, может стать слегка теплее, температура поднимется до +12°С.

«В ночь на вторник, 24 июня, температура будет держаться на отметках плюс +4°С...+9°С. Холоднее станет в ночь на четверг, 25 июня, ожидается похолодание до +2°С...+7°С», — добавил синоптик.

Однако днем потеплеет: столбики термометров поднимутся до +18°С...+23°С, заключил Тишковец.

Очередное похолодание приходится на летнее солнцестояние, когда в Северном полушарии наступает самый длинный день в году и Солнце поднимается выше всего над горизонтом и дольше всего остается на небе. С этим днем связано множество народных традиций и историй. Какие древние обряды проводились в этот день и какие из них актуальны и сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня.

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