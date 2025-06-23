Врачи рассказали о новых опасностях от клещей в Центральной России

Клещи, переносящие анаплазмоз, начали активно распространяться в центральной части России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.

Эксперт объяснила такую ситуацию потеплением климата и все более мягкими зимами. По ее словам, раньше болезнь была характерна только для юга и востока страны, но теперь ее возбудители встречаются и в центральных регионах. Сезон активности клещей увеличивается, а ареал их обитания расширяется. Ученые допускают, что при дальнейшем потеплении анаплазмоз может стать обычным для всей центральной России.

Скобеева предупредила, что заболевание может долго протекать без симптомов. Иногда появляются температура, слабость и анемия, которые проходят в течение месяца. В тяжелых случаях возможны судороги, рвота и проблемы с нервной системой.

Специалист также подчеркнула, что анаплазмоз менее опасен, чем бореллиоз, и лечится антибиотиками. В отличие от клещевого энцефалита, который вызывается вирусом и требует вакцинации, при анаплазмозе эффективны препараты вроде доксициклина и эритромицина. Создать вакцину от этой инфекции сложно, поскольку возбудитель прячется внутри клеток.

Ранее вакцинированный россиянин впал в кому из-за укуса клеща.