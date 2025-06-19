В Пермском крае мужчина 12 дней провел в коме из-за укуса клеща

В Пермском крае мужчина сделал прививку, но впал в кому после укуса клеща

Мужчина из Пермского края пострадал от укуса клеща, несмотря на вакцинацию. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Житель города Чернушки вакцинировался от энцефалита, но спустя несколько дней после второй дозы попал в больницу.

«По результатам анализов больному был поставлен диагноз: менингоэнцефалит, который был вызван контактом с зараженным насекомым», – сообщается в публикации.

В результате пациент провел в коме 12 дней после укуса клеща. Из-за проблем со здоровьем после болезни мужчина не мог заниматься физическим трудом, поэтому ушел с работы. Помимо этого, работодатели не принимали его резюме из-за проблем со здоровьем.

Пострадавший подал в суд на организацию, сотрудники которой проводили вакцинацию. Выяснилось, что организация не имела права оказывать такую услугу. Также сотрудники допустили несколько нарушений.

Суд обязал компанию выплатить мужчине 500 тысяч рублей, но деньги на счет не поступили, поэтому приставы помогли пострадавшему взыскать средства.

Ранее в Новосибирске врачи спасли ребенка, которому клещ заполз в ухо.