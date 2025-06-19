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В Москве спасли «саблезубого» кролика

Ветеринары в Москве спасли «саблезубого» кролика
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ГБУ «Мосветобъединение»

В Зеленоградской государственной ветклинике спасли «саблезубого» кролика по кличке Маффин, у которого наблюдались серьезные нарушения роста зубов, что мешало ему есть и пить. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что патология в виде малокклюзии начала развиваться у него с детства, это проблема, когда зубы перерастают и растут в неправильном направлении. Такое состояние грозит травмами ротовой полости, щек и языка. Кроме того, у кролика выявили врожденное нарушение прикуса.

«Также ранее кролику проводилась обрезка резцов когтерезами, чего категорически делать нельзя. Из-за этого образовались трещины и изменилось направление роста зубов, развился пульпит, который был диагностирован на рентгене», – пояснили специалисты.

Ветеринары удалили пациенту аномальные резцы, потому что исправить прикус было невозможно. Хирург и ратолог Надежда Кузина провела операцию под газовым наркозом и с использованием специального оборудования. Вскоре кролик смог вернуться к полноценной жизни и полноценно питаться.

До этого в Ртищевском районе Саратовской области спасли кокер-спаниеля по кличке Джорджи, который отравился собачьими «лакомствами». Хозяйка питомца уточнила, что после еды у него появилась слабость и пропал аппетит.

Ранее ветеринар объяснила, как спасти собаку от догхантеров.

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