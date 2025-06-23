Следователи начали проверку после нападения льва на директора сафари-парка «Тайган»

СК начал проверку после нападения льва на директора парка «Тайган» в Крыму

Следственный комитет организовал проверку после нападения льва на директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 22 июня. Хищник напал на Зубкова в вольере, нанеся ему множественные травмы. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из клетки, после чего он потерял сознание. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи организовали проверку по признакам нарушений требований охраны труда и безопасности оказания услуг.

Главный внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко уточнил в беседе с телеканалом «Крым24», что у Зубкова разорваны трахея, мышцы шеи и грудная мышца. Все раны обработаны, кровотечение остановлено, состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Зубкова подключили к аппарату ИВЛ.

Осенью прошлого года львы напали на управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову, которая проработала там 17 лет. Она зашла для уборки в клетку с тремя животными, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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