В Карелии медведь вышел к женщине и напал на ее собаку

В Карелии медведь напал на гулявшую с хозяйкой собаку

В Карелии собака пострадала после встречи с медведем. Об этом сообщает Губернiя Daily со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел недалеко от трассы Петрозаводск — Лососиное. По словам самой хозяйки, хищник напал на одну из ее собак, после чего домашнее животное из-за паники выбежало на дорогу, его едва не сбил внедорожник.

После произошедшего ветеринары оказали собаке помощь и провели операцию. Сейчас питомец восстанавливается.

Хозяйка животных добавила, что следы хищника видели недалеко от этого места. Также медведя заметили в районе СНТ «Педагог». Предположительно, это тот же зверь.

До этого в Греции туристы, которые шли к месту крушения старого военного самолета, встретились с медведем. Вместе с двумя мужчинами была собака, и, когда хищник попытался напасть на хозяина, она отвлекла его.

После этого животное переключилось на второго путешественника, которого оно сбило с тропы в ущелье и скрылось. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Якутии медведь пытался проникнуть в авто с людьми, и это попало на видео.