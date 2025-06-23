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Врач развеял популярные мифы о гастрите

Врач Харитонов: привычка есть всухомятку не вызывает гастрит
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Мнение о том, что привычка есть «всухомятку» приводит к гастриту, является мифом. Об этом kp.ru рассказал гастроэнтеролог, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

«Что касается сухомятки, то ничего критичного в ней нет. В процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной. Плюс сам желудочный сок — жидкость. Максимум, что вы можете испытать — дискомфорт из-за нехватки слюны», — пояснил эксперт.

Врач-терапевт, диетолог Елена Трускова рассказала газете «Известия», что регулярное употребление майонеза может нанести вред здоровью. Специалист рекомендовала ограничить употребление майонеза людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами ЖКТ и избыточным весом.

По словам Харитонова, человеческому организму все равно, в каком виде поступит жидкость в желудок — в виде напитка или супа. Он подчеркнул, что на самом деле гастрит встречается не так часто. Чтобы его выявить, нужно пройти биопсию, а не гастроскопию. Кроме того, гастрит не может болеть, потому что в слизистой желудка нет нервных окончаний, которые могут воспринимать боль.

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого сообщили, что людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса. В ведомстве уточнили, что качество кваса зависит от добросовестности производителя.

Ранее врач объяснила, как по языку понять, что с желудком что-то не так.

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