Врач объяснила, как по языку понять, что с желудком что-то не так

Язык человека — это своеобразный индикатор состояния здоровья, по которому можно заподозрить различные проблемы, включая заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая.

Она отметила, что язык здорового человека — ровный, влажный, бледно-розового цвета, без каких-либо налетов и структурных изменений. Любые отклонения от этой картины могут быть поводом для настороженности.

«Белый или бело-серый налет это, пожалуй, самый частый симптом. Тонкий белый налет может быть вариантом нормы, особенно по утрам. Однако плотный, толстый налет белого или сероватого цвета может свидетельствовать о гастрите (воспалении слизистой оболочки желудка), дуодените (воспалении двенадцатиперстной кишки), язвенной болезни или даже о грибковой инфекции (кандидозе)», — рассказала Заболоцкая.

Желтый налет, по словам врача, может указывать на проблемы с желчным пузырем или может быть связан с рефлюксом (забросом содержимого желудка в пищевод). Также такой налет на языке может присутствовать у длительно курящих людей.

Ярко-красный («лаковый») язык может говорить о дефиците витамина В12, что часто встречается при атрофическом гастрите (истончении слизистой оболочки желудка).

Также на проблемы с ЖКТ могут указывать такие состояния, как язвы и эрозии языка, отпечатки зубов по краям языка или изменение формы и размера сосочков языка.

Гастроэнтеролог посоветовала обратиться к врачу, если наблюдаются следующие признаки: изменения на языке, которые сохраняются более недели; сочетание изменений на языке с другими симптомами: изжогой, отрыжкой, болями в животе, тошнотой, рвотой, изменением аппетита, стула, ухудшением общего самочувствия.

«Важно понимать, что язык — это только индикатор, по его состоянию нельзя поставить точный диагноз. Появление одного или нескольких из перечисленных признаков не означает, что у вас обязательно серьезное заболевание. Однако это веский повод задуматься о своем здоровье и обратиться к специалисту. Помните, что ранняя диагностика и своевременное лечение — это залог вашего здоровья и долголетия», — резюмировала врач.

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