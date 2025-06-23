Врач рассказала о главных признаках стенокардии

Сердечную боль (стенокардию) можно отличить по ее характеру — из-за нее может жечь и давить в груди. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева.

По ее словам, дискомфорт может появляться после физической активности и быстро проходить в состоянии покоя после нагрузок. Врач добавила, что дополнительными признаками стенокардии могут быть боли, вызванные нарушением кровоснабжения сердечной мышцы.

«Приступы боли могут возникать после приема пищи. Это объясняется тем, что после сытного обеда усиливается приток крови к органам желудочно-кишечного тракта. А сердечная мышца, кровоснабжение которой и без того нарушено при стенокардии, «обкрадывается» еще больше», — добавили в сообщении.

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