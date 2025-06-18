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Назван неожиданный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

JAHA: проживание у морского побережья опасно для сердца
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Depositphotos

Американские исследователи во главе с доктором Сатешем Ганатрой опубликовали результаты масштабного анализа, в котором обнаружилась возможная связь между концентрацией микропластика в морской воде и распространенностью хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследование охватывало 152 прибрежных округа США, граничащих с Тихим океаном, Атлантикой и Мексиканским заливом. Ученые использовали данные о концентрациях микропластика в прибрежных водах, собранные с 2015 по 2020 год. Эти сведения были сопоставлены с медицинской статистикой, полученной из национальных баз, отражающих состояние здоровья населения на уровне округов.

После учета факторов риска, таких как возраст, пол, раса, доступ к медицине и уровень жизни, оказалось, что в регионах с более высокой концентрацией микропластика уровень хронических заболеваний также выше. Такая корреляция наводит на мысль о том, что загрязнение окружающей среды может влиять на здоровье людей гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Ученые подчеркивают, что исследование пока не доказывает причинно-следственную связь, однако его результаты обозначают важные направления для дальнейшей работы. Вопросы о том, как именно микропластик попадает в организм, в каких количествах он становится вредным, где он накапливается и как влияет на биологические процессы, требуют срочного изучения.

Команда уже работает над новыми проектами, где планируется измерить индивидуальное воздействие микропластика и проанализировать его связь с воспалительными реакциями и стрессом сердечно-сосудистой системы.

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