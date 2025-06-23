В зоопарке Приморья родились двое тигрят

У пары амурских тигров в зоопарке «Чудесный» в Приморском крае родились двое детенышей. Об этом РИА Новости рассказал представитель зоопарка.

Тигрята появились на свет 21 июня. Они весят около одного килограмма, чувствуют себя хорошо и с аппетитом кушают.

Руководитель зоопарка Екатерина Зотова отметила, что тигрице Кристал удавалось скрывать от посетителей свою беременность, так как ее фигура практически не изменилась, а повадки остались прежними. Она подчеркнула, что рождение тигрят в зоопарках является очень редким и всегда долгожданным событием. Появление потомства у тигров свидетельствует о том, что для них созданы комфортные условия проживания.

19 июня сообщалось, что в Подмосковье изъяли тигренка, который почти год жил в СНТ «Мираж» в селе Царево. Его бывшая хозяйка заявила, что иметь тигра — это ее детская мечта, а также назвала его своим ребенком и пообещала добиться того, чтобы хищника поселили в местном зоопарке.

Ранее в барнаульском зоопарке родились четверо бенгальских тигрят.