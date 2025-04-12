Барнаульский зоопарк показал новорожденных бенгальских тигрят

В барнаульском зоопарке родились четыре бенгальских тигренка. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Согласно публикации, пополнение в семье тигров Фифы и Маяка произошло 29 марта. Детеныши весят около не более 1,6 кг, а их длина составляет около 30 см. В первые недели тигрята совершенно беспомощны и зависят от матери. Их глаза закрыты, они ориентируются на голос и запах Фифы. Зрение появится примерно через две недели.

«Они (тигрята. — «Газета.Ru») еще такие маленькие, а радость дарят просто огромную», — отметили в зоопарке.

В начале апреля в зоопарке Филадельфии (США) старейшая пара галапагосских черепах по кличке Мамми и Абраццо впервые стали родителями. За последние 150 лет это первая кладка яиц черепах, которые обитают на западном побережье острова Санта-Крус и находятся под угрозой исчезновения. Всего из кладки вылупились четыре детеныша, первый появился на свет 27 февраля. Пока маленьких рептилий содержат в закрытом от публики вольере.

Ранее в российском зоопарке показали видео с новорожденным кенгуренком.