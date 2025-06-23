На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько работодателей готовы нанимать кандидатов старшего возраста

Более 80% работодателей готовы принять на работу соискателей старшего возраста
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России 85% работодателей готовы принять на работу соискателей старшего возраста. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «‎Московского долголетия», в котором приняли участие 350 компаний из всех регионов страны.

Согласно опросу, треть участников исследования отметили, что готовы принять таких кандидатов на любые позиции. Чаще всего этот вариант ответа выбирали представители микробизнеса — 53%. При этом 52% работодателей подчеркнули, что решение о приеме на работу зависит от опыта и свободной позиции.

Исследование показало, что чаще всего соискателей старшего возраста рассматривают на позиции специалистов и рядовых сотрудников (59%).

«Еще 47% компаний рассказали, что рассматривают старших кандидатов на вакансии среднего руководства, а 35% — на позиции линейного руководства», — говорится в исследовании.

В апреле исследование аналитиков облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix показало, что 50% российских работодателей готовы ждать решения кандидата на должность два-три дня, а затем рассматривать других соискателей. Также выяснилось также, что 25% работодателей дают соискателю неделю, а 13% считают, что достаточно одного дня.

Ранее опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами