Стало известно, сколько работодателей готовы нанимать кандидатов старшего возраста

В России 85% работодателей готовы принять на работу соискателей старшего возраста. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «‎Московского долголетия», в котором приняли участие 350 компаний из всех регионов страны.

Согласно опросу, треть участников исследования отметили, что готовы принять таких кандидатов на любые позиции. Чаще всего этот вариант ответа выбирали представители микробизнеса — 53%. При этом 52% работодателей подчеркнули, что решение о приеме на работу зависит от опыта и свободной позиции.

Исследование показало, что чаще всего соискателей старшего возраста рассматривают на позиции специалистов и рядовых сотрудников (59%).

«Еще 47% компаний рассказали, что рассматривают старших кандидатов на вакансии среднего руководства, а 35% — на позиции линейного руководства», — говорится в исследовании.

В апреле исследование аналитиков облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix показало, что 50% российских работодателей готовы ждать решения кандидата на должность два-три дня, а затем рассматривать других соискателей. Также выяснилось также, что 25% работодателей дают соискателю неделю, а 13% считают, что достаточно одного дня.

Ранее опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег.