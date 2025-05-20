Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Более трети россиян считают, что получают зарплату ниже, чем другие сотрудники на таких же позициях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.
Среди тех, кто осведомлен о доходах коллег, почти половина (48%) заявили, что их заработная плата соответствует уровню оплаты на аналогичной должности. Однако 35% участников признались, что получают меньше, чем их коллеги, а еще 17% — напротив, получают больше.
Согласно данным исследования, 39% респондентов точно знают, сколько зарабатывают их коллеги, 42% — могут лишь предполагать, а 19% не владеют такой информацией вовсе.
Что касается различий в уровне оплаты, у половины опрошенных (51%) зарплатный разрыв составляет менее 10%. У 33% разница достигает 10–30%, у 10% — до 50%, и только 5% сообщили, что зарабатывают в два раза меньше, чем их коллеги.
В исследовании, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 3,5 тысячи пользователей сервиса из разных регионов России.
Накануне ТАСС со ссылкой на данные СберАналитики и «Работы.ру» писал, что средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Аналитики отметили, что если тренд сохранится, то по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей.
Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.