На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

«Работа.ру»: каждый третий россиянин получает меньше коллег на той же должности
close
Depositphotos

Более трети россиян считают, что получают зарплату ниже, чем другие сотрудники на таких же позициях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.

Среди тех, кто осведомлен о доходах коллег, почти половина (48%) заявили, что их заработная плата соответствует уровню оплаты на аналогичной должности. Однако 35% участников признались, что получают меньше, чем их коллеги, а еще 17% — напротив, получают больше.

Согласно данным исследования, 39% респондентов точно знают, сколько зарабатывают их коллеги, 42% — могут лишь предполагать, а 19% не владеют такой информацией вовсе.

Что касается различий в уровне оплаты, у половины опрошенных (51%) зарплатный разрыв составляет менее 10%. У 33% разница достигает 10–30%, у 10% — до 50%, и только 5% сообщили, что зарабатывают в два раза меньше, чем их коллеги.

В исследовании, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 3,5 тысячи пользователей сервиса из разных регионов России.

Накануне ТАСС со ссылкой на данные СберАналитики и «Работы.ру» писал, что средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Аналитики отметили, что если тренд сохранится, то по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами