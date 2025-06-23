Спасатели остановили лесной пожар у трассы Чита — Забайкальск

Лесной пожар, разгоревшийся около федеральной трассы Чита — Забайкальск в районе поселка Атамановка, остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

«Сегодня огонь подступил вплотную к федеральной трассе Чита — Забайкальск в районе Атамановки. Вся окружная зона была окутана дымом и пламенем, что привело к развитию пробки. <...> К счастью, со временем ситуация улучшилась, и возгорание удалось остановить», — говорится в сообщении.

В ВСКС добавили, что студенты-спасатели совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами организовали питание детям, которые ехали в застрявшем в пробке автобусе.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что из-за сильного пожара трассу Чита — Забайкальск перекрыли для проезда транспорта. По его данным, для борьбы с огнем привлекли почти 200 человек, вертолет Ми-8, Ил-76 и два борта самолетов-амфибий Бе-200.

Ранее москвичи встали в длинную пробку из-за сгоревшей на ходу «легковушки».