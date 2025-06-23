В Крыму рассказали об операции пострадавшему директору парка «Тайган»

Врачи три часа оперировали владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, которому лев разорвал трахею. Об этом сообщил сообщил главный внештатный торакальный хирург минздрава Крыма Андрей Дорошенко, передает РИА Новости.

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито», — сказал хирург.

Он добавил, что сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее директор мариупольского зоопарка рассказал об отношении Зубкова к хищникам.