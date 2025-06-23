На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму рассказали об операции пострадавшему директору парка «Тайган»

Минздрав: лев разорвал трахею главе парка «Тайган», его оперировали три часа
close
«Mash на волне»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Mash на волне»

Врачи три часа оперировали владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, которому лев разорвал трахею. Об этом сообщил сообщил главный внештатный торакальный хирург минздрава Крыма Андрей Дорошенко, передает РИА Новости.

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито», — сказал хирург.

Он добавил, что сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее директор мариупольского зоопарка рассказал об отношении Зубкова к хищникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами