В России могут ограничить право иностранцев на страховые выплаты

В ГД внесут законопроект о праве иностранцев на больничный при наличии стажа

В Государственную думу внесут законопроект, в рамках которого предлагается установить для всех категорий иностранных граждан право на получение больничного при наличии не менее полугода страхового стажа, а для выплаты пособия по материнству — минимум год стажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярославом Ниловым.

Нилов отметил, что сейчас законодательством предусмотрена обязанность работающих на территории России иностранцев быть застрахованными в Социальном фонде РФ. При этом, по его словам, граждане стран — членов ЕАЭС, владельцы разрешения на временное проживание или вида на жительство имеют социальную страховку на тех же условиях, что и россияне.

«Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день — и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это — дополнительные расходы бюджета Соцфонда», — сказал депутат.

14 июня Нилов заявил, что бесплатное обучение в школах России для детей мигрантов должно быть отменено, а количество попыток сдачи теста по русскому языку ограничено. Парламентарий выразил негодование относительно того, почему государство бесплатно обучает иностранных граждан.

Ранее в Госдуме предложили выдворять родственников мигрантов-преступников.