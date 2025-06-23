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Севшее на мель в Суэцком канале водолазное судно попало на видео

Большегруз Red Zed 1 сел на мель в Суэцком канале из-за поломки руля
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Jargen Schwenkenbecher/IMAGO/Global Look Press

Во время движения на север через Суэцкий канал водолазное судно Red Zed 1 село на мель. Об этом сообщает управление Суэцкого канала (SCA).

Там рассказали, что инцидент произошел 21 июня, когда у корабля неожиданно отказало рулевое управление. Для ликвидации последствий к нему направили три буксира. Им удалось расположить Red Zed 1 посреди водного пути и провести ремонт.

«Навигация в канале не пострадала от инцидента, поскольку кризис был полностью урегулирован за рекордное время в 60 минут», — отметили в управлении.

Согласно пресс-релизу, Red Zed 1 имеет длину 217 м и ширину 43 м. Корабль направлялся из Нидерландов в Судан.

На прошлой неделе неподалеку от побережья острова Кунашир в районе мыса Южно-Курильский село на мель рыболовное судно с экипажем из семи человек. При этом никто не пострадал, и не произошел разлив нефтепродуктов.

Ранее Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Суэцкий канал.

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