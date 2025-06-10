Туристы отравились во время круиза из Петербурга на Валаам

Фонтанка: россияне отравились во время путешествия из Санкт-Петербурга на Валаам

Туристы во время круиза из Санкт-Петербурга на Валаам получили пищевое отравление. Судно «Юрий Андропов» отчалило 9 июня, уже на следующий день пассажиры почувствовали недомогание, пишет местное издание «Фонтанка»‎ в Telegram-канале.

По данным издания, маршрут занимает три дня и предусматривает остановки в нескольких точках, однако люди боятся сходить с теплохода.

«‎Видимо, вчера на ужин чем-то траванули много народу. Судя по тому, что перед медпунктом на корабле стояло больше 10 человек и все выходили с активированным углем, круиз удался. Люди начинают нервно у ресепшена требовать возмещений, поскольку экскурсии и питание пропадает»‎, — сказал журналистам один из пассажиров.

Позже выяснилось, что на ресепшене теплохода зафиксировали все обращения. Представители оператора «Водоходъ», организовавшего круиз, обещали выйти на связь с туристами.

Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте инициировало доследственную проверку после сообщений в СМИ. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося, сказано в Telegram-канале управления.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое заражение, обнаружили мух.