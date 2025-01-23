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Мужчина, живущий на круизных лайнерах, провел в море 24 года

Metro: американец провел в море 24 года, живя на круизных лайнерах
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Royal Caribbean Crown & Anchor Society/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американец рассказал, что живет на круизных лайнерах и в общей сложности провел в море 24 года, пишет Metro.

Марио Сальседо, известный как «Супер Марио» среди сотрудников круизных лайнеров, уже почти 25 лет называет море своим домом. Переехав в Майами с семьей в 1960-х годах, кубинец устал от постоянных перелетов по работе и решил попробовать круизный отдых. Этот опыт изменил его жизнь навсегда.

С тех пор Марио провел четверть века, живя на круизных лайнерах, и недавно отметил свой 1000-й круиз с Royal Caribbean на борту лайнера Explorer of the Seas. В честь этого события на судне, отправившемся из Майами 5 января в 11-дневное плавание по Панаме и Южным Карибам, состоялось специальное мероприятие.

Хотя у Марио есть квартира в Майами, он проводит там всего несколько дней в году.

«Когда мне исполнилось 45, я захотел начать новую главу в своей жизни, путешествуя по миру», — рассказал он.

Жизнь в море настолько привычна для Сальседо, что на суше он чувствует себя неуютно.

«Я лишился возможности ходить по земле, поэтому, когда меня сильно качает, я не могу идти по прямой», — шутит мужчина.

По словам Марио, проживание на круизном лайнере обходится ему в среднем в $185 в день , включая каюту, налоги и чаевые. Путешественник отмечает, что это дешевле, чем средняя стоимость проживания в доме престарелых в США.

За 1000 круизов Марио посетил множество стран, но его любимым местом остается Гаити. Единственный перерыв в его морской жизни случился во время пандемии COVID-19.

«Учитывая столько друзей и воспоминаний, полученных за эти годы в море, я планирую продолжать плавать бесконечно, пока я в добром здравии и получаю удовольствие», — заявил американец.

Ранее в США спасли подростка, пробывшего в открытом море 12 часов.

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