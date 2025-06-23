Стало известно, что толкает россиян в долговую зависимость

Больше половины — 67,8% — россиян хотя бы однажды брали кредит в банке или заем в МФО. При этом 45% признаются, что, находясь в долговой зависимости, испытывают сильный стресс. И все же не могут полностью отказаться от кредитных продуктов. Что заставляет жителей России «жить взаймы» и сколько стоит «жить по средствам», выяснили аналитики Pro-Vision Communications в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В среднем россияне оценивают свой субъективный уровень финансовой грамотности на 2,8 балла из 5. При этом 50,7% респондентов имеют к кредитам нейтральное отношение — считают их «вынужденной мерой» в сложной жизненной ситуации. 26,8% настроены более категорично и заявляют, что кредиты — «зло, ведущее к бедности и зависимостям». И только 13,7% рассматривают кредитные продукты как «удобный финансовый инструмент» (8,8% затруднились ответить).

Чаще всего кредиты берут на потребительские нужды: покупку мебели, крупной бытовой техники и обновление гаджетов (45,9%). На втором месте — приобретение жилья: ипотека есть у 11,7% респондентов. Замыкает тройку автокредиты и кредиты на лечение (по 7,3%). 17,1% оформили кредитные карты. Встречаются и экзотические цели: услуги частного детектива, щенки бигля и хаски, издание собственной книги и реставрация антикварных наручных часов.

Впрочем, есть у россиян и «общественно порицаемые» кредиты. Так, 50,2% соотечественников признаются, что никогда бы не взяли кредит на развлечения, а еще 40% — на свадьбу. Треть респондентов не одобряют займы на подарки и около четверти — на отдых. Как отмечает один из респондентов, «нет денег на отпуск — значит, в этом году не отдыхаешь».

По мнению большинства россиян, (45,4%), комфортная сумма выплат по кредиту не должна превышать 10% от ежемесячного дохода. Впрочем, 29,8% допускают увеличение этого показателя до 30%. А по 2% «экстремалов» рассматривают варианты погашения кредита суммами около 50% или даже превышающими 50% регулярного дохода.

Если же говорить в абсолютных числах, для полного избавления от кредитов типичному россиянину потребовалось бы 214 479 рублей гарантированного дохода в месяц. Этих денег гипотетически бы хватило, чтобы перейти от «жизни в кредит» к «жизни по средствам».

И все же кредит, по мнению россиян, — далеко не самый комфортный финансовый инструмент. 36,1% респондентов признались, что даже в сложной финансовой ситуации предпочли бы сначала отказаться от заемных денег и попробовали бы урезать расходы. 28,3% обратились бы за помощью к друзьям и родственникам. 16,1% оформили бы кредитную карту, и только 13,2% взяли бы банковский кредит. Еще почти 5% предпочли бы продать имущество, а 1,5% — обратиться в МФО.

Помимо классических банковских кредитов, россияне используют и другие финансовые инструменты получения средств. Так, 23,4% хотя бы однажды пользовались услугами МФО, а 30,7% оформляли рассрочки или оплачивали покупки в сплит. При этом микрозаймы респонденты оценивают скорее отрицательно (67,1% не довольны этим опытом), а рассрочки — положительно (72% указали на позитивный опыт сплитования).

А вот по поводу относительно новых «замозапретов» на «Госуслугах» респонденты высказываются осторожно. Только 18,4% знакомы с процедурой добровольного запрета на кредиты и займы – остальные ответили, что еще не успели изучить нововведение и оценить его не могут. При этом те, кто осведомлен об этой функции, воспринимают ее скорее как средство защиты от мошенников (65,1%), чем инструмент финансового самоконтроля (32,6%).

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