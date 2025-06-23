Названы неочевидные симптомы болезней почек

Патологии почек нередко остаются незамеченными на ранних этапах, поскольку не всегда сопровождаются ярко выраженными симптомами. Человек может долгое время не догадываться о заболевании, пока оно не перейдет в более серьезную стадию. О неочевидных признаках проблем с почками «Газете.Ru» рассказал врач-уролог, андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Как отметил специалист, к настораживающим сигналам относятся изменения мочеиспускания — например, его учащенность или, напротив, затруднение, нередко с дискомфортом. Также могут проявляться симптомы, схожие с циститом. Помимо этого, стоит обращать внимание на появление отеков, особенно в области лица и нижних конечностей, снижение аппетита, примесь крови в моче, а также тянущие или резкие боли в пояснице и спине. В ряде случаев возможны колебания артериального давления и эпизоды повышения температуры.

«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте — начиная с внутриутробного периода и первых дней жизни новорожденного. Наследственные формы могут манифестировать как сразу после рождения, так и спустя длительное время. А вот острую почечную недостаточность чаще всего диагностируют в младенчестве — в первые два года жизни», — пояснил врач.

Он особо заострил внимание на том, что многие заболевания почек протекают скрыто, без выраженных симптомов. Однако выявить их возможно даже на начальной стадии — при помощи простых лабораторных анализов. Чтобы не упустить момент, важно регулярно сдавать общий анализ крови и мочи. Особенно это актуально для людей из групп риска — пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, системными аутоиммунными заболеваниями (в том числе красной волчанкой).

«Отдельного внимания требуют случаи приема препаратов, потенциально токсичных для почек. После курса таких медикаментов особенно важно пройти соответствующую диагностику», — подчеркнул Богатырев.

Ранее выяснилось, что самолечение парацетамолом и ибупрофеном может разрушить печень и почки.