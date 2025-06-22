В Карелии подросток ударил знакомого, который давно издевался над ним

В Костомукше подросток стал фигурантом дела после драки с задиравшим его знакомым. Об этом сообщили в полиции Карелии.

На момент конфликта нападавший и потерпевший находились в одной компании. Как стало известно позднее, последний был старше и регулярно издевался над молодым человеком, еще не достигшим совершеннолетия. Услышав очередное оскорбление, подросток нанес два удара оппоненту в челюсть.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«Критерий, квалифицирующий признак тяжести вреда здоровью, учитывал признак длительного расстройства здоровья потерпевшего. Дознание продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого за комплимент своей жене.