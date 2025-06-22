На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карелии подросток ударил знакомого, который давно издевался над ним

В Карелии подросток стал фигурантом дела, ударив издевавшегося над ним приятеля
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Костомукше подросток стал фигурантом дела после драки с задиравшим его знакомым. Об этом сообщили в полиции Карелии.

На момент конфликта нападавший и потерпевший находились в одной компании. Как стало известно позднее, последний был старше и регулярно издевался над молодым человеком, еще не достигшим совершеннолетия. Услышав очередное оскорбление, подросток нанес два удара оппоненту в челюсть.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«Критерий, квалифицирующий признак тяжести вреда здоровью, учитывал признак длительного расстройства здоровья потерпевшего. Дознание продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого за комплимент своей жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами