Пьяная женщина разбила стекло в автобусе и ранила водителя в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автобуса пострадал по вине пьяной пассажирки. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел вечером 21 июня в салоне автобуса, следовавшего по маршруту №109Б. Когда транспорт двигался по Выборгскому шоссе в поселке Парголово, одна из пассажирок разбила стекло и скрылась с места происшествия. Осколки попали в лицо водителю, 39-летнему Ибрагиму Джакиеву. У мужчины диагностировали повреждение роговицы обоих глаз, но после оказания помощи отпустили его домой в удовлетворительном состоянии.

По словам пострадавшего, все произошло очень неожиданно — женщина, от которой сильно пахло перегаром, подошла и ударила по стеклу водительской кабины. Джакиеву пришлось остановиться, остальных пассажиров высадили и пересадили на другой автобус. С «травматической эрозией роговицы» он попал на больничный, известно, что мужчина работает водителем с 2006 года.

Ранее в Нижневартовске пассажир с ножом угрожал отрезать язык водителю автобуса.