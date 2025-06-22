Россиянин получил 500 тысяч, притворившись полицейским, и отделался условным сроком

Житель Югры выдавал себя за полицейского и выманил у женщины полмиллиона рублей

В Югре осудили притворявшегося полицейским мошенника, который вымогал у женщины полмиллиона рублей. О приговоре Няганского городского суда сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

В феврале этого года 40-летний житель Белоярского оказался в квартире жительницы Нягани. Мужчина решил запугать женщину уголовной ответственностью за употребление наркотиков и, представившись сотрудником полиции, пригрозил сообщить о произошедшем в правоохранительные органы и потребовал от хозяйки 500 тыс. рублей.

«Потерпевшая, опасаясь, что мужчина действительно может сообщить в полицию сведения о совершенном ею вышеуказанном правонарушении, вынуждена была согласиться передать ему денежные средства в указанном размере, которыми он распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в вымогательстве денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.

Ранее ставропольские полицейские попались на вымогательстве крупной взятки у местного жителя.