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В Италии подняли со дна суперъяхту Bayesian

AP: в Италии спустя 10 месяцев подняли со дна суперъяхту Bayesian
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IMAGO/Peter Seyfferth via Reuters

В Италии подняли со дна суперъяхту Bayesian, которая перевернулась и затонула у побережья Сицилии десять месяцев назад. Об этом сообщает Associated Press.

Операция по подъему судна, которое затонуло за пару минут, продолжалась три дня. В воскресенье, 22 июня, яхта должна быть доставлена в сицилийский порт Термини-Имерезе. Там ее изучат следователи для того, чтобы определить причину аварии.

19 августа 2024 года в Италии затонула суперъяхта Bayesian. Судно ушло под воду буквально за считанные минуты. На борту находились 22 человека — шестеро из них пропали без вести. Спасателям не сразу удалось обнаружить британского мультимиллионера и основателя компании Autonomy Майка Линча, председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло. Все они были связаны с делом против Линча, которого компания HP обвинила в мошенничестве. А за два дня до происшествия еще одного партнера бизнесмена — бывшего топ-менеджера Autonomy Стивена Чемберлена — сбила машина.

Три члена экипажа судна находятся под следствием по обвинению в халатности, безрассудстве и неспособности спасти судно от надвигающегося шторма. По версии прокуратуры, они не поняли, что Bayesian набирает воду, не приняли мер по ликвидации ЧС и не предупредили пассажиров об опасности.

Ранее затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных.

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