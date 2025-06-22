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Главный раввин России зажег свечу памяти в День памяти и скорби

Главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в День памяти и скорби
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Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Еврейском музее в Москве, в специальном зале, посвященном Великой Отечественной войне и Холокосту, прошла церемония зажжения свечи памяти. Ее в День памяти и скорби провел главный раввин России Берл Лазар, сообщила его пресс-служба.

По словам Лазара, подвиг тех, кто защищал страну и мир от фашизма и нацизма – это самый великий подвиг, который можно совершить.

«Согласно Талмуду и еврейской традиции, такой подвиг – самое великое достижение человека, на которое он способен», — подчеркнул религиозный лидер.

Он также сказал, что лучшей памятью об освободителях станет защита ценностей, за которые они сражались.

Лазар напомнил, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных гитлеровцами территориях СССР оказалось около 2,6 млн евреев, однако впоследствии в живых из них остались лишь 120 тыс. В Красной Армии во время войны служило 500 тыс. евреев.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как пройдет День памяти и скорби в 2025 году.

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