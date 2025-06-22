На посетителя ветклиники в Белгороде напала собака, которая там живет

Собака, живущая в белгородской ветклинике, покусала посетителя. Об этом пишет «Белгород №1».

Инцидент произошел в ветеринарной клинике на улице Щорса в Белгороде. Местный житель в очередной раз принес на прием своего кролика, но в клиентском зале на него напали две собаки, одна из которых укусила за колено.

«Все время замечал, но не обращал внимания, что у них в клинике, по моему мнению, оказываются услуги, не отвечающие правилам безопасности. У них уже много лет живут собаки, которые свободно перемещаются по клинике без намордников и создают опасность окружающим людям и животным», — говорит пострадавший.

Персонал клиники не оказал посетителю никакой помощи, а уборщица и вовсе оскорбила его. Никто не попросил прощения, добавляет белгородец. Ему самому пришлось вызывать скорую и полицию. В самой клинике комментировать случившееся отказались. Начальник управления ветеринарии по Белгородской области Дмитрий Кравцов рекомендовал пострадавшему обратиться в ведомство.

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