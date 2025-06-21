В Приморье пес искусал мать и ребенка, которые пришли на разборки с его хозяином

В Приморье соседская собака напала на женщину и ее ребенка

Во Владивостоке мать и ее сын пострадали из-за соседской собаки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на Фастовской улице. Как рассказала сама женщина, между ее четырехлетним сыном и другим мальчиком произошла ссора. Вместе со своим ребенком она пришла в одну из квартир, но, когда дверь открылась, собака породы питбуль на них набросилась.

По словам владельца животного, дверь в его жилье не была заперта, и, когда неизвестные ее открыли, питомец напал.

«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «112», сын владельца животного постоянно издевался над сыном пострадавшей. В день инцидента мужчина якобы натравил питбуля на семью.

В результате собака разорвала одежду матери и ребенку, затем покусала.

Ранее пару посадили в тюрьму после того, как их собака покусала ребенка.