В Израиле акула утащила отдыхающего впервые за 80 лет, пишет «Би-би-си».

Как пишут СМИ, нападение акулы произошло в Хадере, примерно в 40 км к северу от Тель-Авива. Известно, что акулы часто собираются в этом месте, так как местная электростанция сбрасывает туда теплую воду, привлекая добычу в виде мелкой рыбы, но до этого момента хищники не беспокоили людей.

Историки также отмечают, что с момента основания страны в 1948 году не было ни одного подобного случая с трагическим исходом.

«Я был в этот момент в воде, видел кровь и слышал крики», — рассказал очевидец Элия Мотай.

В полиции добавили, что закрыли местный пляж и ведут поиски пропавшего мужчины.

Ранее в Австралии неизвестный хищник разорвал акулу пополам. Эксперты допускают, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добыче