В Абхазии задержали сбежавшего из-под конвоя наркоторговца

В Сухуме сотрудники МВД задержали разыскиваемого после побега из-под стражи обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в МВД Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, Ким был одним из трех арестованных, сбежавших из-под стражи 19 июня.

«Задержан Ким Сергей Олегович 1990 года рождения, совершивший побег из-под стражи 19 июня при этапировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД в поселке Дранда Гулрыпшского района», — говорится в сообщении.

Кима поместили в изолятор временного содержания.

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Ранее в США заключенный сбежал из тюрьмы и записал видео о своей невиновности.