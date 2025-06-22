На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии задержали сбежавшего из-под конвоя наркоторговца

В Абхазии задержали обвиняемого в сбыте наркотиков Сергея Кима
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Сухуме сотрудники МВД задержали разыскиваемого после побега из-под стражи обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в МВД Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, Ким был одним из трех арестованных, сбежавших из-под стражи 19 июня.

«Задержан Ким Сергей Олегович 1990 года рождения, совершивший побег из-под стражи 19 июня при этапировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД в поселке Дранда Гулрыпшского района», — говорится в сообщении.

Кима поместили в изолятор временного содержания.

Недавно в Благовещенске задержали дебошира, который устроил погром в магазине, сорвал вывески и испортил товар. После совершения всех противоправных деяний он попытался сбежать от полиции. Заметив стражей порядка, дебошир через окно выбрался на козырек над входом в магазин и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы, но его все равно удалось скрутить. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Сообщается, что дебошир был пьян.

Ранее в США заключенный сбежал из тюрьмы и записал видео о своей невиновности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами