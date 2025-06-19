Пьяный россиянин ворвался с ножом в магазин и пытался сбежать от полиции через окно

В Амурской области пьяный мужчина с ножом устроил погром в магазине

В Благовещенске задержали дебошира, который устроил погром в магазине, сорвал вывески и испортил товар. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

Инцидент произошел 17 июня в магазине по проспекту 50-летия Октября. В торговую точку ворвался мужчина с ножом. Дебошир крушил витрины и испортил товары. На место были вызваны сотрудники полиции. Заметив стражей порядка, дебошир через окно выбрался на козырек над входом в магазин и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы.

Злоумышленника удалось скрутить, его передали бригаде скорой помощи. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма ущерба устанавливается.

До этого в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки разгромили фургон с мороженым.