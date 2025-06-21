На побережье Тихого океана произошло землетрясение

В Эквадоре на северо-западе Южной Америки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Институт геофизики страны.

По его данным, толчки произошли в 14:18 (в 22:18 мск) в 17,5 км от города Наранхаль на побережье Тихого океана, где живут около 40 тыс. чел. Очаг залег на глубине 41 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Жительница Мармариса Татьяна Угурлу сообщила, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек — они в республике живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.