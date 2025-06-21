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На ПМЭФ заметили карты Таро с Медведевым, Лавровым и Набиуллиной

Карты Таро с Медведевым, Лавровым и Набиуллиной заметили на ПМЭФ
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Карты Таро с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной заметили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает RTVI.

«На картах зампред Совбеза России Дмитрий Медведев представлен королем мечей, министр иностранных дел России Сергей Лавров — королем кубков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина — королевой жезлов», — говорится в публикации.

Согласно распространенному толкованию карт Таро, король мечей символизирует власть, рациональность; король кубков — зрелость и мудрость, а королева жезлов, в свою очередь, означает целеустремленность и харизму.

Как пишет RTVI, фото колоды распространились в ряде Telegram-каналах, одним из первых их опубликовал «Баррель черной икры». При этом кто именно раздавал карты на форуме остается неизвестным.

Помимо карт Таро на ПМЭФ на одном из стендов продавались матрешки бренда My Matreshka. Были представлены варианты из дерева, а также со стразами. Стоимость изделий находилась в диапазоне от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера (35 — 170 сантиметров).

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