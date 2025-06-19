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Песков оценил фигурку лабубу со своим лицом

Песков признался, что подарил бы дочкам игрушки лабубу с собственным лицом
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Полина Богомолова/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что взял бы несколько игрушек лабубу с изображением своего лица. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что если организаторы дадут возможность, он обязательно возьмет несколько таких игрушек для своих двух дочерей.

Накануне на ПМЭФ представили игрушки лабубу с портретами российских первых лиц.

Лабубу — милый зубастый монстрик, придуманный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемый китайским брендом Popmart. Игрушка представлена в виде коллекционных фигурок и мягких брелоков, которые в последнее время набрали мировую популярность.

Недавно сообщалось, что цены на лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей — это в 13 раз выше их стоимости в официальных магазинах Азии. В Москве за новейшие версии брелоков в некоторых магазинах просят до 20 тысяч рублей, тогда как в Азии их можно купить всего за 1,5 тысячи.

Ранее депутат заявила, что «на фронте выбирают Чебурашку», а не лабубу.

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ПМЭФ – 2025
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