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Екатеринбург превратился в Венецию из-за ливня

На Екатеринбург и Пермь обрушился многочасовой ливень

На Екатеринбург и Пермь обрушился многочасовой ливень, передает Ura.ru.

Как уточняет агентство, пока Екатеринбург сравнивают с Венецией, интенсивность осадков в Перми достигла 133 мм/час.

По словам синоптиков, это половина месячной нормы. Согласно прогнозу, дождь будет продолжаться до 23:00. На пермских дорогах образовались глубокие лужи, затрудняющие движение транспорта.

До этого жители села Омутинское в Тюменской области заметили смерч над жилыми домами и сняли его на видео. На этом фоне синоптик Илья Винштейн рассказал, что смерч обычно начинается в грозовом облаке и тянется до земли. А о скорости ветра внутри вихря можно судить по разрушениям, которые после него остаются. Он предложил «людям из той местности» выехать на место и визуально оценить полосу прохождения смерча.

Ранее ветер снес жительницу Красноярска с балкона.

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