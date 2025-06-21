Ректор Сеченовки высказался о применении ИИ в медицине

Ректор Сеченовки Глыбочко: ИИ никогда не будет принимать решение в медицине

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко выразил мнение, что в сфере медицины принятие решений всегда останется прерогативой врачей, а не искусственного интеллекта. Об этом он сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ.

Глыбочко отметил, что в настоящее время в здравоохранении происходит цифровая трансформация. Он также добавил, что искусственный интеллект активно внедряется в систему здравоохранения, что требует подготовки будущих врачей к его использованию.

«И самое главное, наверное, научить, чтобы будущий врач понимал, что искусственный интеллект не может быть над врачом. Все-таки основным человеком, который принимает решение, будет врач, а искусственный интеллект – это будет помощник», — подчеркнул он.

Ректор также добавил, что в будущем в здравоохранении будет внедряться все больше роботизированных технологий, а цифровизация облегчит труд врача.

До этого в Приамурье на должность юрисконсульта приняли искусственный интеллект, ИИ-ассистент на базе нейросетей GigaChat и DeepSeek работает в аппарате бизнес-омбудсмена.

Ранее на ПМЭФ-2025 обсудили внедрение ИИ в бизнес стран БРИКС+.