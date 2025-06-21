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В Сириусе открыли «лакшери» зону у моря с лежаками за 11 тысяч в будни

KP.RU: в Сириусе лежаки у моря сдают за 11 тысяч рублей в будний день
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Лежаки за 11 тысяч рублей в будний день и 15 тысяч в выходные начали сдавать в отеле в Сириусе близ Сочи. Об этом сообщает KP.RU.

«Новый платный пляж уже успел удивить туристов ценами. Кварцевый песок, 12 бунгало, 300 шезлонгов, дорожка к морю — красиво, но дорого», — говорится в публикации.

Помимо аренды шезлонгов отдыхающим предложат воду и полотенце. А тем, кто захочет арендовать бунгало, придется заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, цена зависит от числа гостей.

Местные жители рассказали изданию, что в настоящее время пляж пустует из-за высоких цен, отдыхают в основном гости отеля, где номер стоит от 26 тысяч. Остальные идут туда, где купаться нельзя, потому что за это не требуется платить деньги.

До этого эксперт отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова рассказала «Газете.Ru», что выбирая туристическую путевку, многие не понимают, из чего складывается ее стоимость и почему при одинаковой цене получаются разные условия. Эксперт объяснила, что если для туристов в приоритете конкретно пляжный отдых — то Турция несомненно выигрывает у Сочи.

Ранее в России начали инвестировать в покупку номеров в отелях.

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